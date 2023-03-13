رئيس الوزراء الجورجي: السلطات لن تسمح بفتح جبهة ثانية

قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي إن حكومة "الحلم الجورجي" الحاكمة لن تسمح بفتح جبهة عسكرية ثانية في البلاد.

وقال غاريباشفيلي في مقابلة مع تلفزيون إيميدي: "أعلم أن عشرات الأشخاص جاؤوا من أوكرانيا. أريد أن أخاطبهم: لا تعيشوا في أوهام وتوقعات بأن شيئا ما سيحدث هنا. لن يحدث شيء.. أيها الإخوة.. أريد أن أتمنى لجميع المقاتلين في أوكرانيا أن يعودوا لأسرهم وهم بصحة جيدة.. لكنني أحثكم على عدم الاستسلام للاستفزازات القذرة. نحن نعرف أكثر بكثير مما يمكن تخيله. الدولة اليوم على مستوى عال من الجهوزية... طالما "الحلم الجورجي" في السلطة، فلن نسمح بفتح جبهة ثانية، هذا مستحيل".

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يدلي العسكريون بخطابات حماسية أمام الجماهير خلال الاعتصامات وحث الجميع على "عدم محاولة إثارة الاضطرابات في جورجيا".

في وقت سابق، قال نائب رئيس البرلمان الجورجي، جيا فولسكي، إن مجموعة من أنصار الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي ممن قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، وصلوا إلى البلاد لتنفيذ سيناريو ثوري.

المصدر: نوفوستي