"بلومبرغ": الهند ستلتزم بسقف سعر النفط الروسي

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الهند لن تخرق العقوبات الغربية ضد موسكو، وستلتزم بسقف أسعار النفط الروسي.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادرها بأن "الهند لن تخرق العقوبات الغربية ضد روسيا، بما في ذلك سقف سعر النفط البالغ 60 دولارا".

وأضافت أن السلطات الهندية طلبت من الشركات والبنوك اتباع هذه القواعد.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "الهند أجرت مناقشات تفصيلية مع الولايات المتحدة ودول مجموعة الـ7 على هامش اجتماع مجموعة الـ20 ويبدو أنهم توصلوا لصفقات مرضية".

المصدر: نوفوستي