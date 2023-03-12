وزير الدفاع التركي: المفاوضات مع واشنطن حول "إف-16" وصلت إلى مرحلة إيجابية

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن المفاوضات مع وزارة الدفاع الأمريكية حول تزويد أنقرة بمقاتلات "إف-16"، وصلت إلى مرحلة إيجابية.

جاء ذلك خلال حلوله ضيفا، على طاولة محرري وكالة "الأناضول" في ولاية هطاي (لواء اسكندرونة)، جنوبي البلاد.

وأضاف أكار: "نعلم أن البيت الأبيض يدعم ذلك، ونتطلع من الكونغرس أن يتخذ قراره بحكمة".

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وأشار إلى أن بلاده تنتظر اتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.

وتابع: "نود أن يعلم الجميع أننا لسنا عاجزين (بشأن الحصول على مقاتلات إف-16) ولدينا بدائل".

وتعد المقاتلات الأمريكية "إف 16" العنصر الرئيسي في سلاح الجو التركي، إذ اشترت أنقرة بين عامي 1987 و2012 ما مجموعه 270 طائرة من ذلك الطراز من واشنطن.

وتتطلع تركيا إلى توريد مجموعة طائرات جديدة من طراز F16 لتحديث وتجديد مخزونها الحربي.

المصدر: "الأناضول"