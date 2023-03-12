إيران.. محكمة النقض تثبّت حكم الإعدام على معارض إيراني سويدي (صورة)

أعلن القضاء الإيراني تثبيت الحكم بالإعدام على المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب، المسجون منذ 2020، في عقوبة اعتبرتها ستوكهولم غير إنسانية.

وجاء على موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية "صادقت المحكمة العليا على الحكم بالإعدام بحق حبيب شعب بتهم الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة اسمها حركة النضال وإدارتها وقيادتها والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها في محافظة خوزستان".

وأوضح الموقع أن "الحكم بالإعدام على شعب مثبّت ونهائي".

وردت السويد قائلة "إنها تسعى للحصول على توضيحات بشأن القضية".

وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني "حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في جميع الظروف".

وبدأت محاكمة حبيب فرج الله شعب الملقب بحبيب أسيود، في يناير 2022 بشبهات "إرهاب" وخصوصا "الإفساد في الأرض" وغيرها.

وأعلن القضاء الإيراني في السادس من ديسمبر الماضي الحكم بالإعدام على الرجل الخمسيني، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبث التلفزيون الإيراني بعد شهر من فقدان شعب في 2020 مقطع فيديو يُظهره وهو يدلي باعترافات منها العمل لصالح الاستخبارات السعودية، والمسؤولية عن هجوم استهدف عرضا عسكريا في 22 سبتمبر 2018 في الأهواز، وأسفر عن سقوط نحو 30 قتيلا.

المصدر: أ ف ب