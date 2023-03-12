"بوليتيكو": خلافات أمريكية أوكرانية حول القرم وأرتيموفسك

أشارت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها إلى ازدياد الخلافات بين واشنطن وكييف حول شبه جزيرة القرم وأرتيموفسك (باخموت) وتفجير أنابيب "السيل الشمالي".

في وقت سابق، وصف وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، التقارير الإعلامية التي تتهم مجموعة موالية لأوكرانيا بارتكاب أعمال تخريبية استهدفت خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي"، بأنها معدة مسبقا لتشويه سمعة بلاده.

في 7 مارس، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا يفيد بأن "المعلومات الاستخباراتية الجديدة" تشير إلى تورط مجموعة موالية لأوكرانيا في الهجوم على "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.

المصدر: RT