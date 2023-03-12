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سياسي ألماني: لا يمكن لثاني أكبر دولة فسادا في أوروبا أن تعطينا دروسا في الأخلاق!

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سياسي ألماني: لا يمكن لثاني أكبر دولة فسادا في أوروبا أن تعطينا دروسا في الأخلاق!
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انتقد زعيم حزب Todenhöfer الألماني، يورغن تودنهيفر، تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بأن الحركة السلمية في ألمانيا، تؤيد قتل وتعذيب الأوكرانيين على أيدي الجنود الروس.

واعتبر تودنهيفر تصريحات كوليبا إهانة لألمانيا، وكتب عبر "تويتر"، "لا تعجبني الإهانات المستمرة من قبل القيادة الأوكرانية تجاه ألمانيا، فعلى خلاف الكثير من الدول التي تأجج الصراع في أوكرانيا، نحن نحاول من خلال المفاوضات إنهاء الأزمة ومنع تأزيمها أكثر".

وأشار السياسي إلى أن ألمانيا لم تقدم لأي بلد في العالم حجم المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا خلال عام واحد، منوها بأنه "لا يمكن لثاني أكبر دولة فسادا في أوروبا، أن تلقن ألمانيا دروسا في الأخلاق".

يشار إلى أن شوارع ألمانيا شهت مظاهرات حاشدة، شارك فيها عشرات الآلاف من الألمان، نهاية فبراير الماضي، ضد تصعيد الصراع في أوكرانيا.

 

المصدر: نوفوستي

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