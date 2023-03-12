كييف: ننتظر شحنة أسلحة غربية لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية

أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولغا ستيفانيشينا، بأن القوات الأوكرانية تنتظر استلام شحنة من الأسلحة الغربية، لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية.

وأوضحت ستيفانيشينا، لصحيفة "جورنال دو ديماشه"، أن أوكرانيا لن تشن الهجوم المضاد قبل استلامها للأسلحة الغربية، حتى لا تتوجه إلى خطوط التماس خالية الوفاض.

ونوهت ستيفانيشينا، بأن الهجوم الأوكراني المضاد، لن يبدأ حتى تمتلك كييف كمية الأسلحة التي تراها كافية لشن الهجوم، مشيرة إلى حاجة القوات الأوكرانية، للمدرعات، والطائرات والمدفعيات والقذائف، لضمان تحقيق النصر.

وأشارت ستيفانيشينا، إلى أن أوكرانيا تخطط للهجوم المضاد منذ فترة طويلة.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في شهر فبراير، أن القوات الأوكرانية تستعد لشن هجوم مضاد، ضد القوات الروسية في مناطق التماس.

ومن جهتها وصفت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، بـ "اللعب بالنار"، والتحريض الذي يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، واعتبرتها هدفا شرعيا.

المصدر: نوفوستي