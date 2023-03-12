"سانا": القوات الأمريكية تنقل عناصر من "داعش" إلى قواعد لتدريبهم ونشرهم في منطقة التنف بريف حمص

أفادت وكالة "سانا" بأن حوامات عسكرية أمريكية نقلت عناصر من "داعش" من سجن الثانوية بالحسكة باتجاه قاعدتها بالشدادي تمهيدا لنقلهم إلى التنف بريف حمص الشرقي القريب من الحدود العراقية.

وبحسب وكالة "سانا"، "نقلت حوامات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية مجموعة من إرهابيي داعش من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة باتجاه قاعدتها في الشدادي جنوب المدينة، تمهيدا لنقلهم إلى محيط قاعدة "الاحتلال" في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية، وذلك في إطار مخططات الاحتلال لإعادة تدوير الإرهاب واستخدامه في ضرب الاستقرار من خلال دفع هؤلاء الإرهابيين لتنفيذ اعتداءات على التجمعات السكنية والبنى التحتية للدولة ومواقع الجيش العربي السوري".

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وذكرت مصادر محلية للوكالة أن "حوامات عسكرية أمريكية أقلعت من حرم الثانوية الصناعية التي حولتها القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية المرتبطة بها إلى سجن، وهي تحمل على متنها مجموعة من إرهابيي داعش، واتجهت جنوبا إلى قاعدتيها غير الشرعيتين في الشدادي وحقل عمر".

ونقلت القوات الأمريكية خلال السنوات السابقة عددا كبيرا من إرهابيي "داعش" من سجن غويران وعدد من المخيمات والقواعد "غير الشرعية" إلى منطقة التنف التي تحتلها، "وأخضعتهم لتدريبات بالذخيرة الحية، ونشرتهم حول قاعدتها في المنطقة وفي عمق البادية السورية، لتنفيذ اعتداءات على المدنيين والحافلات والمناطق الآمنة ونقاط الجيش السوري في المنطقة الشرقية من البلاد كان آخرها في السابع عشر من الشهر الماضي، والثالث من الشهر الجاري، حيث استشهد 53 مواطنا، ثم 3 مواطنين على التوالي كانوا يجمعون الكمأة جراء اعتداءين لإرهابيي تنظيم "داعش" بريفي حمص وحماة".

المصدر: سانا