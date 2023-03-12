سيفاستيانوف: البابا فرنسيس يستعد للقاء البطريرك كيريل في القدس

تستمر الاستعدادات لعقد لقاء في القدس بين البابا فرنسيس وراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل.

أفاد بذلك ليونيد سيفاستيانوف رئيس "الاتحاد العالمي لأنصار الإيمان القديم"، وذكر أن البابا فرنسيس يعتبر البطريرك كيريل بمثابة الأخ.

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وأضاف سيفاستيانوف: "لقد كتب لي مؤخرا - قبل حوالي أسبوع – أنهم يعدون العدة لعقد هذا اللقاء في القدس. وقال إنه يعتبر البطريرك كيريل بمثابة أخيه، وأن لديهما تفاهما كاملا بشكل متبادل".

في عام 2022، تمت مناقشة إمكانية عقد اللقاء الثاني بين البطريرك كيريل والبابا فرانسيس. وكمكان للقاء تمت الإشارة إلى القدس ومن ثم لاحقا إلى مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية في عاصمة كازاخستان، الذي زاره البابا. ولكن اللقاء الثاني لم يتم.

المصدر: نوفوستي