طهران: متشدقو حقوق الإنسان يقدمون دروسا لا يعملون بها!

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على الاحتجاجات الفرنسية، قائلا إن المتشدقين بحقوق الإنسان يقدمون دروسا للآخرين لكنهم لا يلتزمون بها ولا يعملون بها.

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وجاء في تغريدة لناصر كنعاني اليوم الأحد على "تويتر": "الدرس الذي تقدمه الشرطة الفرنسية للآخرين في احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق المتظاهرين، هو نموذج لاحترام حقوق الإنسان وحقوق المتظاهرين في "الحديقة الأوروبية"! هؤلاء يقدمون دروسا في حقوق الإنسان ولا يلتزمون بها".

درس عملی پلیس فرانسه به دیگران در رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق معترضان؛ این نمونه ای از رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق معترضان در "باغ اروپا" است! درس های حقوق بشری این مدعیان برای دیگران است و خود در عمل بدانها بیگانه اند. از این نمونه ها در آمریکا و اروپا بسیار است! pic.twitter.com/hAlMf1BBuF — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) March 12, 2023

وخرج الفرنسيون أمس السبت في مظاهرات بعدة مدن، ضد إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياءهم ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس، حيث استخدم عناصر الأمن الهراوات والغاز لتفريق المحتجين.

ومن بين المتظاهرين ممثلون عن نقابات عمالية رائدة، وعمال في النقل والطاقة والصناعة وقطاعات أخرى، وعاملون في المجال الطبي، ومعلمون، ومنظمات شبابية وطلابية، وأنصار حركة السترات الصفراء بالإضافة إلى شباب black bloc الراديكالية.

المصدر: إرنا