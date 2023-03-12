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طهران: متشدقو حقوق الإنسان يقدمون دروسا لا يعملون بها!

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طهران: متشدقو حقوق الإنسان يقدمون دروسا لا يعملون بها!
AP
فرنسا
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علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على الاحتجاجات الفرنسية، قائلا إن المتشدقين بحقوق الإنسان يقدمون دروسا للآخرين لكنهم لا يلتزمون بها ولا يعملون بها.

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وجاء في تغريدة لناصر كنعاني اليوم الأحد على "تويتر": "الدرس الذي تقدمه الشرطة الفرنسية للآخرين في احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق المتظاهرين، هو نموذج لاحترام حقوق الإنسان وحقوق المتظاهرين في "الحديقة الأوروبية"! هؤلاء يقدمون دروسا في حقوق الإنسان ولا يلتزمون بها".

وخرج الفرنسيون أمس السبت في مظاهرات بعدة مدن، ضد إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياءهم ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس، حيث استخدم عناصر الأمن الهراوات والغاز لتفريق المحتجين. 

ومن بين المتظاهرين ممثلون عن نقابات عمالية رائدة، وعمال في النقل والطاقة والصناعة وقطاعات أخرى، وعاملون في المجال الطبي، ومعلمون، ومنظمات شبابية وطلابية، وأنصار حركة السترات الصفراء بالإضافة إلى شباب black bloc الراديكالية.

المصدر: إرنا

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