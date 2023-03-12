 
مباشر

دبلوماسي إيراني يقدم نصيحة لأوروبا بشأن مستقبلها في النظام العالمي

أخبار العالم

دبلوماسي إيراني يقدم نصيحة لأوروبا بشأن مستقبلها في النظام العالمي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwt3

نصح السفير الإيراني لدى النمسا عباس باقربور الأطراف الأوروبية بتصحيح مسارها في عملية تشكيل النظام الدولي الجديد.

إقرأ المزيد
إيران: مسار الدبلوماسية مفتوح ونحن جادون بشأن التفاوض
إيران: مسار الدبلوماسية مفتوح ونحن جادون بشأن التفاوض

وكتب باقربور عبر "تويتر" السبت: "بينما يتضاءل دور الغرب في تشكيل النظام الدولي الجديد، فإن الحركات الإبداعية والذكية للقوى الناشئة حاسمة".

وأضاف: "يمكن لأوروبا أن تصحح عيوبها من خلال تنويع شركائها، وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الاستمرار في الحسابات الخاطئة".

وأشار باقربور إلى الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وتابع: "نتمنى أن تختار أوروبا المسار الصحيح بالابتعاد عن النهج القائم".

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا