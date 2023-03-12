جنرال تركي يجمع أكواب الشاي الفارغة خلال لقاء بمقر الناتو (فيديو)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا حالة انزعاج عقب تداول فيديو يظهر قيام جنرال تركي بجمع أكواب الشاي الفارغة، أثناء اللقاء الثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا بمقر حلف الناتو.

ونشرت وكالة "الأناضول" لقطات من اجتماع "الآلية المشتركة الدائمة" الذي عقد بمقر حلف الناتو في إطار الاتفاقية الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا.

ويظهر في مقطع فيديو المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، وهو يستعد لإلقاء كلمة باسم تركيا، في الوقت الذي يحتسي فيه المشاركون في الاجتماع رشفاتهم الأخيرة من أكواب الشاي الموضوعة أمامهم.

وفي تلك الأثناء أقدم ممثل الجيش التركي لدى حلف الناتو، الجنرال جوكسال كاهيا، على جمع أكواب الشاي الفارغة.

NATO'daki zirve haberini izliyoruz.

TSK'yı NATO'da temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya, boş bardakları topluyor.

Devletin ajansı o anı dünyaya servis ediyor.

Umarım bulaşıkları da yıkatmıyorlardır!

Eskiden üniforma itibarı, kurum gelenekleri, diplomatik terbiye vardı.

Yazık oldu! pic.twitter.com/87BaW110gB — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 9, 2023

من جانبه نشر الصحفي التركي باريش ترك أوغلو تغريدة عبر "تويتر" انتقد فيها هذا التصرف، كاتبا: "نتابع أنباء قمة الناتو فنجد الجنرال جوكسال كاهيا يجمع الأكواب الفارغة، والوكالة الرسمية تنشر تلك اللقطة للعالم بأسره. أتمنى ألا يكونوا يغسلون الثياب أيضا. في السابق كانت هناك مكانة للزي العسكري وعادات المؤسسة ومراعاة اللياقة الدبلوماسية. ما حدث عار".

المصدر: "زمان"