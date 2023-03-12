مصرع شخصين وتصدع سد جراء عاصفة في كاليفورنيا

ضربت عاصفة قوية أخرى ولاية كاليفورنيا ليل السبت، أجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل إضافة إلى تصدع سد في مقاطعة مونتيري الساحلية.

وقال المسؤول في مقاطعة مونتيري لويس أليو السبت عبر "تويتر"، "كنا نأمل في تجنب هذا الموقف لكن السيناريو الأسوأ وقع مع فيضان نهر باجارو وتصدع السد في منتصف الليل تقريبا".

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وأكد سكان لوكالة فرانس برس أن مسؤولي الإطفاء المحليين طلبوا منهم في منتصف الليل إخلاء منازلهم.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن المنطقة تبقى تحت تحذير الفيضانات بعد ظهر السبت.

وأظهرت صور نشرت على "تويتر" حراسا ينقذون سكانا محاصرين في سياراتهم بسبب ارتفاع المياه.

وتضرر طريق واحد على الأقل في مقاطعة سانتا كروز الواقعة شمال مونتيري.

وصدرت أوامر إخلاء لسكان عدة بلدات معظمها في الشمال.

وتضرب سلسلة عواصف شديدة غير معتادة ولاية كاليفورنيا منذ أسابيع.

في باجارو، استخدمت إدارة الإطفاء والحرس الوطني أمس السبت طائرات مسيّرة لمسح المناطق التي غمرتها الفيضانات والبحث عن أشخاص تقطعت بهم السبل في منازلهم، حسب مراسلي وكالة فرانس برس.

من جهته، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة على إعلان الطوارئ في كاليفورنيا، ما يمهد لتسريع المساعدة الفدرالية للولاية.

وقال الحاكم غافين نيوسوم إن كاليفورنيا "تستعمل كل أداة متاحة لحماية السكان من العواصف الشديدة والمميتة التي تضرب ولايتنا".

وأدت العواصف في يناير إلى مقتل 20 شخصا.

Rescue crews in California are working around the clock as severe weather storms destroy homes in the mountain communities and roads in parts of the state. pic.twitter.com/UZkQXBjUSm — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 12, 2023

California’s dams are filling up, thanks to the winter’s heavy storms — but soon the state’s dams will be opening their floodgates to prevent overflowing. https://t.co/9QSr97g8MV — Breitbart News (@BreitbartNews) March 11, 2023

🚨#BREAKING: Life threatening flash flood emergency has been declared with evacuations ordered

⁰📌#Springville | #California



A flash flood emergency has been declared early today and still continuing for Springville and Porterville CA as they are calling this a catastrophic… https://t.co/BS6HVloA2Upic.twitter.com/hdWDGKLaVe — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 11, 2023

المصدر: أ ف ب