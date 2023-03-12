مسيرة حاشدة داعمة لروسيا في إسبانيا (فيديو)

خرج أكثر من ألفي شخص إلى شوارع مدينة بلباو الإسبانية في مسيرة داعمة لروسيا، ندّدوا فيها بحلف "الناتو" وسياسته العدوانية التي اضطرت روسيا لإطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال ممثل منصة "لا للناتو": "تسعى روسيا جاهدة من أجل السلام منذ عام 2014. لكن الغرب لا يترك لروسيا أي خيار آخر. ولهذا السبب، نعرب عن تضامننا مع موسكو".

وعلق المتظاهرون في نهاية مسيرتهم وسط المدينة أعلام روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على مبنى مجلس مدينة بلباو.

وعارضوا استراتيجية "الناتو"، والدعم العسكري لكييف وزيادة الميزانيات العسكرية للدول الأوروبية، وطالبوا بإعادة توزيع هذه الموارد للإنفاق الاجتماعي ودعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمنتجات والخدمات الأساسية.

ودعوا لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل جذري.

المصدر: RT