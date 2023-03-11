"التلغراف": وزير دفاع بريطانيا قد يخسر حلمه بتولي منصب أمين عام الناتو

قالت صحيفة "التلغراف" إن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، سيخسر أي فرصة لتولّي منصب الأمين العام لحلف الناتو، إن لم تضاعف بريطانيا حصتها في تمويل الحلف.

وذكر مصدر في الحلف لـ"التلغراف": "لاحظ الجميع أن والاس كان يتحدث عن الإنفاق الدفاعي... وفي حال لم يحقق زيادة محسوسة، فمن المرجح أن يأتي الأمين العام الجديد من مكان آخر. عبر قيام دول أخرى بزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل جدّي".

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وأشار المصدر إلى أن فرنسا ترغب في أن تتولى شخصية من دول الاتحاد الأوروبي منصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي.

ولفتت الصحيفة إلى وجود مخاوف أيضا بشأن حالة الجيش البريطاني وذلك بعد سنوات من الاستثمارات غير الكافية فيه.

يشار إلى أنه يوم الإثنين المنصرم، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، سيعلن عن زيادة قدرها 5 مليارات جنيه إسترليني في خطة الإنفاق الدفاعي البريطاني، إلا أن هذا المبلغ لن يرتقي إلى مستوى 8 -11 مليار جنيه إسترليني التي طلبها والاس.

المصدر: نوفوستي