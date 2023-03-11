تايلاند.. ناشطتان متهمتان بإهانة الذات الملكية توقفان إضرابهما عن الطعام

أعلنت ناشطتان تايلانديتان ملاحقتان بتهمة "إهانة الذات الملكية" وقف إضرابهما عن الطعام الذي بدأتاه في 18 يناير، وذلك بسبب مخاوف جدية أعرب عنها أطباؤهما.

الناشطتان اللتان تواجهان عقوبة السجن لسنوات لاتهامهما بالإساءة إلى العائلة المالكة، أعلنتا الإضراب بهدف الضغط على الأحزاب السياسية لحملها على إلغاء جريمة إهانة الذات الملكية التي يعاقب عليها القانون بالسجن 15 عاما.

وعبر صفحتها في "فيسبوك"، كتبت تانتاوان تواتولانون، (21 عاما)، "أوقفنا إضرابنا عن الطعام لإنقاذ حياتنا ومواصلة النضال" وأضافت "يخشى الفريق الطبي أن تتضرر كلانا وأعضاؤنا الأخرى جراء الفترة الطويلة بدون طعام ولا ماء".

والناشطتان متهمتان بإهانة الملك، ماها فاجيرالونغكورن، وعائلته خلال تظاهرتين جرتا في بانكوك في مطلع 2022. وبعد وضعهما في الحبس الاحتياطي أطلق سراحهما الشهر الماضي مع تراجع وضعهما الصحي، وهما في المستشفى منذ ذلك الحين.

وبحسب جمعية "محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان"، وجهت تهمة إهانة الذات الملكية إلى 224 محتجا بينهم 17 قاصرا على الأقل منذ التظاهرات الضخمة التي جرت في 2020 للمطالبة بإصلاح النظام الملكي، وهو موضوع من المحرمات في بلد يحظى الملك فيه بوضع شبه إلهي.

المصدر: "أ ف ب"