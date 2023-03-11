تواصل المظاهرات والإضرابات احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا (فيديو)

تظاهر عشرات الآلاف في فرنسا في إطار الإضراب السابع على مستوى البلاد احتجاجا على رفع سن التقاعد، ما أدى لشلل جزئي لحركة السكك الحديد، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار أورلي.

وشملت الاحتجاجات 230 منطقة، ما تسبب بشلل جزئي لحركة قطارات شركة السكك الحديدية الوطنية، وإلغاء قرابة 20% من الرحلات الجوية في مطار باريس أورلي.

وبدأت المظاهرات في ساحة الجمهورية، من حيث سيتوجه الآلاف إلى ساحة الأمة.

ومن بين المتظاهرين ممثلون عن النقابات العمالية الرائدة، وعمال النقل والطاقة والصناعة، بالإضافة للعاملين في القطاع الطبي، والتعليمي، وأعضاء منظمات شباببة وطلاببة، وأعضاء في حركة السترات الصفراء. ونزل جميع هؤلاء للشوارع للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية الذي طرحته السلطات الفرنسية.

المصدر: ريا نوفوستي