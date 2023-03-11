5 أحزاب قومية يمينية تركية تشكل تحالفا لمواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية

أعلنت خمسة أحزاب قومية يمينية تركية، السبت، تشكيل تحالف سياسي انتخابي جديد، أسمته تحالف (آتا) الانتخابي، وهو رابع تحالف انتخابي سياسي سيخوض الانتخابات التركية.



وأعلن هذا التحالف الجديد عن مرشح باسمه، هو سنان أوغان، لخوض انتخابات الرئاسة التركية، التي ستجرى في 14 أيار، في مواجهة مرشح تحالف الشعب/الحاكم، رجب طيب أردوغان، وتحالف الأمة المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو.

وكلمة آتا، التي سمّي بها هذا التحالف الجديد، مأخوذة من كلمة آتاتورك، وهو لقب يُطلق على الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، ويعني أبو الأتراك.





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ويقود هذا التحالف حزب النصر التركي، الذي يتزعمه القومي اليميني (وميت أوزداغ المعروف بعدائه الكبير للعرب بشكل عام، ورفضه المطلق للوجود السوري خاصة، والعربي عامة، على الأراضي التركية، وهو معروف كذلك بعدائه للأكراد.

المصدر: RT