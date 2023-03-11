أذربيجان تحتج لدى طهران عقب تحليق طائرة عسكرية إيرانية فوق حدودها

استدعت وزارة الخارجية الأذرية السفير الإيراني لدى باكو، عباس موسوي، وسلمته مذكرة احتجاج، عقب تحليق طائرة عسكرية إيرانية فوق الحدود الدولية بين البلدين.

وأوضح البيان المشترك لوزارتي الخارجية والدفاع الأذريتين، أن "طائرة عسكرية إيرانية، حلقت اليوم الـ 11 من مارس 2023، في الفترة ما بين الساعة 9:44 – 10:26 "8:44 – 9:26 بتوقيت موسكو، على طول الحدود الأذرية الإيرانية، بمسافة تقدر ما بين 3 -5 كلم، في المنطقة من زانجيلان إلى بيلاسوفار ذهابا وإيابا، وأنها اقتحمت الحدود الأذرية بشكل مباشر في بعض الحالات".

وشدد البيان على أن اقتراب الطائرة العسكرية الإيرانية من الحدود الأذرية، وتحليقها فوق الخط الحدودي "يشكلان تهديدا لأمن الطيران المدني، وسيتسببان بتفاقم العلاقات الثنائية".

وأضاف أن "تحليق طائرة عسكرية إيرانية لمدة تزيد عن نصف ساعة بالقرب من الأراضي الأذرية المحررة، يعتبر استفزازا لأذربيجان، وسلكوكا عدوانيا غير ودي تجاهها".

ودعت وزارتا الخارجية والدفاع الجانب الإيراني إلى توضيح ما حدث، وكذلك "الامتناع عن مثل هذه الأعمال الاستفزازية في المستقبل".

المصدر: تاس