36 حزبا مؤهلا للمشاركة بالانتخابات التركية

أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، أن 36 حزبا نال حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل.

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ولفت ينار السبت، عقب اجتماع حول الانتخابات، إلى أنه تقرر خلال الاجتماع أن 36 حزبا استوفى الشروط المطلوبة ويحق له المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة مرسوما رئاسيا يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من 18 يونيو إلى 14 مايو المقبل.

المصدر: الأناضول