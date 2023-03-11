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الداخلية التركية تعلن تحييد قيادية رفيعة المستوى في حزب العمال الكردستاني (صور)

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الداخلية التركية تعلن تحييد قيادية رفيعة المستوى في حزب العمال الكردستاني (صور)
skynewsarabia.com
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن تحييد القوات التركية، للقيادية في حزب العمال الكردستاني داخل تركيا، هامييت يالتشينكايا.

وأوضح صويلو، أن القوات التركية، قامت بتحييد هامييت يالتشينكايا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية، واسمها الحركي هو "ليلى آميد"، خلال عملية أمنية منظمة، لملاحقة "الإرهابيين".

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وأضاف أن المدعوة، هامييت يالتشينكايا، من مواليد عام 1982، وكان اسمها على رأس القائمة الحمراء للحكومة التركية، بصفتها "إرهابية" تشكل خطرا على الأمن التركي.

 

الداخلية التركية تعلن تحييد قيادية رفيعة المستوى في حزب العمال الكردستاني (صور)
RT

المصدر: RT

 

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