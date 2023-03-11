وكالة: رئيس فنلندا لم يتفاوض مع أحد حول تسليم أوكرانيا طائرات حربية

نقلت وكالة STT، عن ديوان الرئاسة الفنلندية القول إن رئيس الدولة سولي نينيستو، لم يتفاوض مع أي أحد حول إرسال بلاده مقاتلات خرجت من الخدمة إلى أوكرانيا.

بهذا الشكل، علق الديوان الرئاسي على تصريحات رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين بأن فنلندا يمكن أن تناقش نقل مقاتلات هورنت، التي تم سحبها من الخدمة القتالية، إلى أوكرانيا.

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وأضاف الديوان الرئاسي: "لم يناقش نينيستو هذه المسألة مع أي شخص".

في وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية أن بلادها تناقش كذلك رغبة أوكرانيا في الحصول على طائرات مقاتلة. وقالت: "أعتقد أن بلادنا يمكنها كذلك بحث موضوع مقاتلات Hornet، وهل يمكن تسليمها لأوكرانيا وما هي الإجراءات الإضافية اللازمة لذلك".

لكن وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن، قال قبل ذلك إنه لا يعلم هل ستبحث مارين موضوع المقاتلات خلال زيارتها لكييف (التي جرت يوم الجمعة الماضي). ووفقا للوزير، لا تزال فنلندا بحاجة إلى هذه الطائرات في السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من قرار شراء مقاتلات F-35 مقابل 10 مليارات يورو.

المصدر: تاس