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روغوف: أوكرانيا نقلت قوات من اتجاه زابوروجيه إلى منطقة أرتيموفسك

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روغوف: أوكرانيا نقلت قوات من اتجاه زابوروجيه إلى منطقة أرتيموفسك
Sputnik
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قال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف إن الجيش الأوكراني يقوم بنقل قوات من اتجاه زابوروجيه إلى منطقة أرتيموفسك، لكن يبقى عدد القوات الأوكرانية في قطاع زابوروجيه كبيرا.

وأضاف روغوف: "يتم تسجيل عمليات نقل للقوات الأوكرانية من اتجاه زابوروجيه إلى منطقة أرتيموفسك. لكن رغم ذلك لم يتقلص حجم مجموعة القوة الأوكرانية الموجودة في اتجاه زابوروجيه. نلاحظ تعزيزها بقوات الاحتياط وبعسكريين تم تدريبهم في الدول الغربية".

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ووفقا له، يحشد الجيش الأوكراني في الوقت الراهن على كل اتجاه زابوروجيه، مجموعة قوات تضم 70 ألف عسكري.

في وقت سابق، قال يفغيني بريغوجين مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، إن القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ هجوم مضاد في منطقة أرتيموفسك.

المصدر: نوفوستي

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