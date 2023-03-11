شتاينماير: ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن دعمه لجورجيا في سعيها إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيرته الجورجية سالومي زورابيشفيلي.

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وقالت المتحدثة باسم الرئيس الألمالني، سيرستين غاملين، على "تويتر": "إن شتاينماير قال لسالومي زورابيشفيلي خلال محادثتهما.. أنا ممتن لصوتك القوي والواضح من أجل الحرية والديمقراطية.. الجورجيون يختارون الطريق إلى أوروبا".

ونقلت المتحدثة عن الرئيس قوله إن "ألمانيا تدعم جورجيا على المسار الأوروبي.. وهذا المسار يشمل حرية الصحافة والمجتمع المدني".

وكتبت سالومي زورابيشفيلي على "تويتر" "جورجيا تقدر الدعم الذي عبّر عنه زميلي الألماني اليوم لمسار التكامل الأوروبي لجورجيا وتفاني الشعب الجورجي".

وكانت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي صريحة في دعمها لتوثيق العلاقات مع الغرب وفي انتقادها للحكومة في تبليسي، لكن سلطاتها محدودة.

والخميس، أشادت الرئيسة الجورجية بالمحتجين الذين خرجوا بعشرات الآلاف هذا الأسبوع ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل، ما أجبر الحكومة على سحبه.

المصدر: أ ف ب