غوتيريش يشيد بتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في غضون شهرين.

وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن تقدير الأمين العام للصين لاستضافتها المحادثات الأخيرة، وعملها من أجل تعزيز الحوار بين الدولتين.

وأشاد الأمين العام بجهود دول أخرى بهذا الشأن منها سلطنة عُمان والعراق.

وقال المتحدث إن علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران، أساسية لاستقرار منطقة الخليج.

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وجدد الأمين العام، وفق ما ذكره المتحدث باسمه، التأكيد على استعداده لبذل مساعيه لتعزيز الحوار الإقليمي وضمان الأمن والسلام في منطقة الخليج.

وأعلن عن الاتفاق في وقت سابق من اليوم الجمعة، في بيان مشترك صادر عن السعودية وإيران والصين.

وحسب نص الإعلان فقد جرت مباحثات بين وفدي البلدين منذ 6 من الشهر الجاري في بكين، وأعلنت الدول الثلاث أن السعودية وإيران توصلتا إلى "اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

المصدر: RT