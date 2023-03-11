باريس تطالب طهران بـ"وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار" بعد اتفاقها مع السعودية

أعربت فرنسا عن ترحيبها باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وأعلنت دعمها لأي مبادرة تسهم في إزالة التوتر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجندر إن باريس تؤيد "أي مبادرة يمكن أن تساهم بشكل ملموس في تهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضافت أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تبلغت بقرار استئناف العلاقات خلال اجتماع الجمعة في باريس مع نظيرها السعودي فيصل بن فرحان.

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وأعلنت إيران والسعودية اليوم الجمعة استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي قطعت عام 2016.

وبحسب بيان ثلاثي، فقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

وأعربت الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ولقي الإعلان ترحيبا واسعا بوصفه خطوة قد تنطوي على تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى.

المصدر: أ ف ب