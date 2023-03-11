سيناتور روسي: رسالة السيناتور الأمريكي إلى شي جين بينغ دليل على تناقضات لا يمكن تجاوزها

اعتبر عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن رسالة السيناتور الأمريكي جوش هولي إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، دليل على تناقضات لا يمكن تجاوزها بين واشنطن وبكين.

وكتب بوشكوف في منشور على "تلغرام"، يوم الجمعة، أن "مشروع القانون الجديد المعادي للصين في الولايات المتحدة طوبة أخرى في جدار التناقضات التي لا يمكن تجاوزها بين الولايات المتحدة والصين. وهذا الجدار سيكون أكبر فأكبر لاحقا".

وكان السيناتور الأمريكي جوش هولي قد وجه رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعاه فيها إلى الاعتراف بمسؤولية الصين عن وباء فيروس كورونا.

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وتحدث هولي في رسالته عن مشروع القانون الجديد الذي يدعو الإدارة الأمريكية لنشر كافة المعلومات المتوفرة عن منشأ فيروس كورونا.

ويعتبر السيناتو الأمريكي أن وباء فيروس كورونا بدأت بسبب تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية، ويتهم بكين برفض التعاون مع التحقيق الدولي في هذ الشأن.

المصدر: نوفوستي