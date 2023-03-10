"بيزنس إنسايدر": ناقلة نفط ترفع علم اليونان رست أسبوعا في مكان تفجير "السيل الشمالي"

أكد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن ناقلة النفط اليونانية "Minerva Julie" رست قرب موقع تفجير أنابيب "السيل الشمالي" من 6 إلى 13 سبتمبر قبل أسبوعين من الحادث.

ونشر الموقع الأمريكية مقالا لالمحلل أوليفر ألكسندر جاء فيه الناقلة كانت ترفع العلم اليوناني، وفي تلك الفترة اجتازت المقطع فوق خطوط الأنابيب.

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وبحسب الصحيفة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان طاقم Minerva Julie قد شاهد أي شيء مريب في ذلك الوقت.

بدوره، أكد ممثل الناقلة مكان تموضعها في تلك المدة المحدّدة، وقال إن السفينة توقفت "تحسبا لصددور أي تعليمات جديدة ذات علاقة بالرحلة"، في حين لم يوضح الممثل ما إذا كان المحققون قد اتصلوا به.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب المدعي الفيدرالي الألماني لوكالة "نوفوستي" أنه في الفترة من 18 إلى 20 يناير 2023، تم تفتيش سفينة لم يذكر اسمها بخصوص عقد إيجار مشبوه. كما أكد المكتب أن السفينة هذه ربما استخدمت لنقل عبوات ناسفة لتخريب خطوط "السيل الشمالي".

المصدر: نوفوستي