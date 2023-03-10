بابا الفاتيكان: لا حروب مقدسة.. والهدف بيع الأسلحة أو اختبارها

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن قناعته بأن الحروب تشن بهدف بيع الأسلحة القديمة واختبار تلك الجديدة منها، وأنه لا يؤمن "بالحروب المقدسة".

جاء ذلك في مقابلة مع محطة تلفزة (Rsi) السويسرية التي تبث باللغة الإيطالية، والتي استبقت صحيفتا (كورييري ديلا سيرا) و(لا ريبوبليكا) الإيطاليتان نشر مقتطفات منها.

وأضاف البابا في المقابلة أنه "فيما يزيد قليلا عن مائة عام، كانت هناك ثلاثة حروب عالمية: 1914 – 1918، 1939 – 1945، وهذه الحرب في أوكرانيا، وهي حرب عالمية أيضا، لقد بدأت مجزأة، ولا يمكن لأحد أن يقول الآن إنها ليست عالمية".

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وذكر فرنسيس أن "القوى العظمى كلها متورطة، ساحة المعركة هي أوكرانيا، وكلهم يقاتلون هناك"، واعتبر أن "كل هذا يشير إلى صناعة الأسلحة"، مضيفا أن "الحرب تشن لتباع الأسلحة القديمة وتختبر الأسلحة الجديدة".

وذكّر بما يحدث في "اليمن وسوريا وللروهينغا المساكين في ميانمار"، متسائلا: "لماذا هذه المعاناة؟ الحروب مؤلمة، وروح الله بعيدة عنها".

واختتم بالقول: "لذلك، أنا لا أؤمن بالحروب المقدسة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية