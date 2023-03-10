 
مباشر
عاجل
ريابكوف لـRT: موسكو تواصل اتصالاتها مع واشنطن بشأن "معاهدة ستارت الجديدة"

"يوتيوب" يزيل تقريرا مصورا حول محاولة اغتيال رئيس بريدنيستروفيه

أخبار العالم

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwdt

أزال موقع "يوتيوب" تقريرا نشرته قناة  تلفزيونية في جمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها، حول التحقيق في التحضير لهجوم إرهابي يستهدف رئيس الجمهورية.

إقرأ المزيد
بريدنيستروفيه: جميع المتهمين بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية مرتبطون بالأمن الأوكراني
بريدنيستروفيه: جميع المتهمين بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية مرتبطون بالأمن الأوكراني

والتقرير الذي اعتمد على نتائج تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية والصحفيون في بريدنيستروفيه، نشر أمس الخميس، لكن اليوم عند محاولة فتح الرابط، يظهر الموقع رسالة تفيد بحذف الفيديو، لأنه "يخالف قواعد المنصة".

وتحدث التقرير عن تحييد مجموعة تضم ستة أشخاص خططوا، حسب المحققين، لتفجير عبوة ناسفة مزروعة في سيارة وسط تيراسبول عاصمة الجمهورية.

وأعلنت السلطات أنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم، وأدلى أحدهما بشهاداته. وقال رئيس بريدنيستروفيه فاديم كراسنوسيلسكي إن العملية التخريبية صدق عليها وأعدها جهاز أمن الدولة الأوكراني.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى