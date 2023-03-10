"يوتيوب" يزيل تقريرا مصورا حول محاولة اغتيال رئيس بريدنيستروفيه

أزال موقع "يوتيوب" تقريرا نشرته قناة تلفزيونية في جمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها، حول التحقيق في التحضير لهجوم إرهابي يستهدف رئيس الجمهورية.

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والتقرير الذي اعتمد على نتائج تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية والصحفيون في بريدنيستروفيه، نشر أمس الخميس، لكن اليوم عند محاولة فتح الرابط، يظهر الموقع رسالة تفيد بحذف الفيديو، لأنه "يخالف قواعد المنصة".

وتحدث التقرير عن تحييد مجموعة تضم ستة أشخاص خططوا، حسب المحققين، لتفجير عبوة ناسفة مزروعة في سيارة وسط تيراسبول عاصمة الجمهورية.

وأعلنت السلطات أنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم، وأدلى أحدهما بشهاداته. وقال رئيس بريدنيستروفيه فاديم كراسنوسيلسكي إن العملية التخريبية صدق عليها وأعدها جهاز أمن الدولة الأوكراني.

المصدر: "تاس"