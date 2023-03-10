الأمن الأوكراني يعتقل المدير السابق لمؤسسة "أنتونوف" لإنتاج الطائرات

أفاد موقع "Censor.Net"، بأن المخابرات الأوكرانية، قامت باعتقال سيرغي بيتشكوف، المدير السابق لمؤسسة "أنتونوف" لإنتاج الطائرات بتهمة إعاقة عمل القوات المسلحة.

وذكر الموقع، أن رجال المخابرات اعتقلوا معه كذلك المدعو نتيسوف رئيس قسم الأمن في مؤسسة "أنتونوف".

وبعد ذلك، قررت محكمة في كييف، اعتقال المذكورين لمدة شهرين على ذمة التحقيق.

وفقا لمواد التحقيق، في الفترة من يناير إلى فبراير 2022 رفض بيتشكوف ونتيسوف عدة مرات طلب الحرس الوطني الأوكراني ببناء هياكل هندسية وتحصين على أراضي مطار غوستوميل، مما "أدى إلى انخفاض القدرة الدفاعية للمنشأة ونتيجة لذلك، تم الاستيلاء على هذه المنشأة المهمة من الناحية الاستراتيجية للدفاع عن العاصمة، وإتلاف وتدمير ممتلكات وطائرات تابعة للمؤسسة بما في ذلك طائرة النقل العملاقة "أن-225"(ماريا).

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ويؤكد الموقع أن رجال المخابرات الأوكرانية، نفذوا في 9 مارس تسع عمليات تفتيش في مكان إقامة وعمل سيرغي بيتشكوف والسيد نيتسوف (لم يتم تحديد اسمه) وكذلك ميخائيل خارتشينكو مدير عام المؤسسة الحالي.

ويشار إلى أن الجيش الروسي سيطر على مطار غوستوميل لعدة أيام في بداية العملية العسكرية في أوكرانيا. وخلال القتال الذي دار في ذلك المطار، تم تدمير أكبر طائرة شحن في العالم – "ماريا"، وتدمير مدرج الإقلاع والهبوط.

المصدر: وكالات