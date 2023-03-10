كان يجب منحه الجائزة نفسها.. زاخاروفا تسخر من منع زيلينسكي إلقاء كلمة في حفل "الأوسكار"

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رفض أكاديمية الفنون السينمائية الأمريكية منح الكلمة لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أثناء حفل توزيع جوائز "الأوسكار".

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت ساخرة: "كيف لهؤلاء الأوغاد أن يقوموا بذلك. إن زيلينسكي لا ينبغي منحه حق إلقاء كلمة في حفل توزيع جوائز الأوسكار فحسب، بل قد حان الوقت لمنحه الجائزة نفسها للعبه الدور الرئيسي في مسلسل الرعب الأمريكي. دور الوحش الذي لا يستطيع الفكاك من واشنطن أو المخدرات، والذي يجسده زيلينسكي بطريقة مفرطة الواقعية. بعكس دور الرئيس غولوبورودكو في مسلسل خادم الشعب".

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وكانت أكاديمية الفنون السينمائية الأمريكية قد رفضت بث كلمة لفلاديمير زيلينسكي للسنة الثانية على التوالي، فيما أوردت مجلة Variety أن طلب مايك سيمبسون، ممثل الوكالة الأمريكية لتدريب الممثلين WME إلى الأكاديمية قد رفض "على خلفية تراجع الدعم الأمريكي لشتى أشكال المساعدات التي تقدم لأوكرانيا".

ومسلسل "خادم الشعب – قصة الرئيس المقبل" هو مسلسل تلفزيوني كوميدي سياسي أوكراني (2015-2019) قام بدور البطولة فيه الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي، الذي أصبح فيما بعد زعيما لحزب يحمل نفس الاسم، ثم رئيسا للبلاد كما كان دوره في المسلسل ولكن باسم فاسيلي غلوبورودكو.

المصدر: تليغرام