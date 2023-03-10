موقع "والاه" يكشف الحالة الصحية لمصابي عملية تل أبيب

أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن اثنين من المصابين بإطلاق النار ليل أمس في تل أبيب، بحالة صحية خطرة جدا ويصارعان للبقاء على قيد الحياة.

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وذكر الموقع إنه تم نقل المصابين الإسرائيليين إلى المستشفى في حالة خطيرة للغاية، أحدهما في خطر داهم، فيما إصابة الثالث طفيفة.

وأطلق الفلسطيني معتز الخواجا 23 عاما النار ليلة الجمعة على إسرائيليين في أحد شوارع تل أبيب فأصاب 3 أشخاص، في حين قتل الخواجا برصاص أجهزة الأمن الإسرائيلية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، والد وشقيق منفذ العملية، بعدما اقتحمت منزلهم في بلدة نعلين غرب رام الله، وأخذت قياسات المنزل تمهيدا لهدمه.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مطلق النار ينتمي بحسب التقارير الأولية إلى حركة حماس.

المصدر: والاه+ وكالات