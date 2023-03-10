بوتين يهنئ شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين.

وكان الرئيس بوتين أول من أرسل تهنئة للرئيس الصيني من بين زعماء العالم، حيث جاء في البرقية التي نشرها الكرملين في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهانئي القلبية على إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

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إن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب هو شهادة اعتراف بمزاياكم رئيسا للدولة، فضلا عن الدعم الواسع لسياساتكم الخاصة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين وحماية المصالح الوطنية على الساحة العالمية.

إن روسيا تقدر عاليا مساهمتكم الشخصية في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين دولتينا. ونحن على ثقة تامة من أننا، بالعمل معا، سوف نضمن بناء تعاون روسي صيني مثمر في مختلف المجالات، وسنواصل تنسيق العمل المشترك حول أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

أتمنى لكم مخلصا، صديقي العزيز، نجاحا جديدا في أنشطة دولتكم لصالح الشعب الصيني الصديق، فضلا عن الصحة الجيدة والتوفيق".

وكان البرلمان الصيني قد صوت بالإجماع، في الدورة الحالية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على انتخاب الرئيس شي جين بينغ لولاية ثالثة، ليصبح أول رئيس لجمهورية الصين الشعبية ينتخب للمرة الثالثة لولاية مدتها 5 سنوات.

المصدر: RT