سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة ليس لديها دفاعات أمام الصواريخ المجنحة الروسية

أعلن السيناتور الأمريكي، روجر ويكيرس، أن الولايات المتحدة ليس لديها دفاعات أمام الصواريخ المجنحة الروسية أو الغواصات المسيّرة التي تعمل بالطاقة النووية.

وقال ويكيرس في جلسة استماع في الكونغرس: "طورت روسيا أسلحة نووية جديدة تختلف عن أي شيء في ترسانة الولايات المتحدة، بما في ذلك طوربيدات تعمل بالطاقة النووية وصواريخ مجنحة عابرة للمحيطات. وهذه أسلحة ليس لدينا دفاعات ضدها".

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وأكد أن روسيا تمتلك ترسانة نووية "أكبر وأحدث" من الولايات المتحدة، وهي قادرة على زيادة قدرتها في وقت قصير.

وأضاف: "على الرغم من الفشل الملحوظ في أوكرانيا، لا تزال روسيا تشكل تهديدا نوويا جديا للولايات المتحدة".

وصرح الجنرال غلين فان هيرك، رئيس قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، في وقت سابق بأن صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات الروسي ذو قدرة عالية، لذا فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى رادع.

المصدر: نوفوستي