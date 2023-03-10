"ديلي إكسبريس": السلطات البولندية وجهت ضربة موجعة لزيلينسكي

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن قرار السلطات البولندية إلزام اللاجئين من أوكرانيا بدفع نصف تكاليف السكن، يمثل "ضربة موجعة" للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القواعد الجديدة للأوكرانيين دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس، وينطبق قرار وارسو على اللاجئين الذين يقيمون في بولندا لأكثر من 120 يوما، بحيث سيدفعون نصف تكلفة المعيشة، لكن ليس أكثر من 40 زلوتي (حوالي 10 دولارات) في اليوم.

وأكدت أنه اعتبارا من شهر مايو، سيتعين على الأوكرانيين دفع 75%‎ من تكلفة المعيشة، إذا بقوا في بولندا لأكثر من 180 يوما، وسيكون الحد اليومي 60 زلوتي.

وأوضحت السلطات البولندية قرارها بعدم القدرة على الاستمرار في دفع تكاليف إقامة 80 ألف أوكراني.

ووفقا لوزير داخلية بولندا، ماريوس كامينسكي، تلقت وارسو 123 مليون يورو من صندوق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي، لكن هذه الأموال لم تكن كافية.

وكتفسير إضافي لخطوتهم، أشارت السلطات إلى رأي الخبراء الذين يعتقدون أن المساعدة المثلى للاجئين يجب ألا تستمر أكثر من عام.

وأكدت للسلطات البولندية أنه لا يزال هناك 950 ألف لاجئ من أوكرانيا في البلاد، ويعيش ما مجموعه 2.3 مليون أوكراني في بولندا.

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المصدر: نوفوستي