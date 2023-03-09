محامون يشيرون إلى أخطاء جسيمة في العقوبات ضد روسيا

وجّه 16 محاميا يمثلون أفرادا وكيانات روسية رسالة إلى المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، تشير إلى أخطاء قانونية جسيمة في العقوبات ضد روسيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" مقتطفات من الرسالة التي أرسلها محامو رجال الأعمال الروس قالوا فيها إنه "منذ الإضافات الأولى في قائمة العقوبات، شابت القرارات أخطاء وانتهاكات كبيرة".

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وأضافت: "تم وضع العديد من الأفراد في القائمة السوداء بناء على معلومات واردة من مصادر عامة فقط والتي تم الحصول عليها من خلال بحث بسيط في غوغل، في مقالات مشبوهة على الإنترنت أو مدونات مجهولة الهوية".

وأشار المحامون إلى أن مراجعة قائمة العقوبات لا تؤدي إلا إلى "تعديلات طفيفة"، حيث أنه منذ ربيع 2022 تم استبعاد "ثلاثة أشخاص فقط" من القائمة، أحدهم بسبب وفاته.

ولم يرد المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، على طلب وكالة فرانس برس لتأكيد استلام الرسالة. وأشار إلى أن "جميع قرارات فرض عقوبات جديدة تتخذها الدول الأعضاء في المجلس بالإجماع في إطار الشفافية القانونية والمناقشات سرية".

المصدر: تاس