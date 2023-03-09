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بريدنيستروفيه: نطاق تفجير تيراسبول كان سيبلغ 400 متر

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بريدنيستروفيه: نطاق تفجير تيراسبول كان سيبلغ 400 متر
Legion-Media
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كشفت وزارة أمن الدولة في بريدنيستروفيه أن التحقيق مع المتهمين بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية وسط العاصمة تيراسبول، خلص إلى أن نطاق التفجير كان سيبلغ 400 متر.

وأفادت قناة "بريدنيستروفيان" نقلا عن وزارة أمن الدولة، بأن الإرهابيين لو نجحوا بتفجير سيارتهم المفخخة في تيراسبول، لبلغ قطر الدمار 400 متر.

وأشار المدعي العام للجمهورية أناتولي جوريتسكي، إلى أن "العبوة الناسفة كانت محشوة بالمسامير والقطع المعدنية، وهذا يشير إلى أن العمل الارهابي كان يهدف لإيقاع أضرار واسعة النطاق".

في وقت سابق، قال المدعي العام إن الهجوم الإرهابي تم التخطيط له بتعليمات من الأجهزة الأمنية الأوكرانية وكان يستهدف وسط تيراسبول.

وقبل ذلك، تم منع محاولة اغتيال استهدفت عددا من المسؤولين في الجمهورية وستدعو الجمهورية أعضاء مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الهجوم الارهابي.

 المصدر: RT

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