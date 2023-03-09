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وسائل إعلام إسرائيلية: 3 إصابات في عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب

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وسائل إعلام إسرائيلية: 3 إصابات في عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الخميس، بوقوع 3 إصابات في عملية إطلاق نار بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، مشيرة إلى أن المصابين حالتهم حرجة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أنه تم تحييد المنفذ.

وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات العملية، في ما تحدثت منظمة "إنقاذ بلا حدود"، عن إصابة قاتلة وأخرى خطيرة.

وقال كبير المسعفين في وحدة الدراجات النارية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" إيران نادل: "عندما وصلت إلى مكان الحادث رأيت شخصين يرقدان على الرصيف وكان أحدهما فاقدا للوعي، وبدأت على الفور في تقديم العلاج الطبي لهما.

وأضاف "استقبلنا شخصا مصابا آخر في إحدى المحال التجارية المجاورة، وقدمنا ​​العلاج الطبي للمصابين الثلاثة وسرعان ما تم نقلهم إلى المستشفى".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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