الأمم المتحدة: نمارس "الدبلوماسية الخفية" لإعفاء الأسمدة الروسية من العقوبات

أعلنت الأمم المتحدة أنها تمارس "الدبلوماسية الخفية" لإعفاء الأسمدة الروسية من العقوبات، ضمن صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "في هذه المرحلة نمارس الدبلوماسية الخفية ونأمل بأنها ستؤتي ثمارها".

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يذكر أن روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا اتفقت في يوليو 2022 على تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود مقابل إعفاء الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية من العقوبات.

ولفتت روسيا مرارا إلى عدم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة، حيث لا تزال شحنات الأسمدة الروسية عالقة في موانئ الدول التي فرضت العقوبات عليها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينتهي سريان "صفقة الحبوب" في 18 مارس الجاري، وتبذل الأمم المتحدة جهودا في الوقت الحالي من أجل تمديد الصفقة.

المصدر: نوفوستي