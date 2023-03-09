الولايات المتحدة تعتزم زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 3.2%

أصدر البيت الأبيض مسودة الميزانية الفيدرالية الأمريكية للسنة المالية المقبلة 2024، حيث تعتزم الإدارة الأمريكية زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 3.2% ليصل إلى 842 مليار دولار.

وتنص مسودة الميزانية على اقتراح تخصيص 842 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية في السنة المالية 2024، وهذا يعني "26 مليار دولار، أو 3.2٪ أكثر من عام 2023".

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كما تتضمن الوثيقة تخصيص 37.7 مليار دولار لتحديث الترسانة النووية.

وجاء في الوثيقة: "الميزانية توفر 37.7 مليار دولار لوزارة الدفاع للحفاظ على رادع نووي قوي باعتباره جانبا أساسيا من جوانب الردع الشامل لأمن المدنيين وحلفاء الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي