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الشرطة الجورجية تفرج عن جميع المحتجين الموقوفين في تبليسي

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الشرطة الجورجية تفرج عن جميع المحتجين الموقوفين في تبليسي
Sputnik
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أعلنت وزارة الداخلية الجورجية الإفراج عن جميع المحتجين الموقوفين في العاصمة تبليسي بعد احتجازهم على خلفية انتهاكات إدارية.

وذكرت الوزارة في البيان إن: "بعض المعتقلين قدموا للمحاكمة بينما أفرج عن الباقين بسبب انتهاء مدة إقامتهم في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة". 

وحسب البيان فقد تم اعتقال أكثر من 130 شخصا في تبليسي، على مدار يومين من الاحتجاجات.

وشهدت العاصمة الجورجية تبيليسي، اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان احتجاجا على قانون جديد حول "العملاء الأجانب" الذي يتجه البرلمان لإقراره.

وقال ممثلو المعارضة إنهم يعتزمون مواصلة المسيرات في تبليسي، على الرغم من بيان الحزب الحاكم حول سحب مشروع القانون.

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سحب مشروع قانون
سحب مشروع قانون "العملاء الأجانب" من برلمان جورجيا

المصدر: RT

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