 
مباشر

بسبب تصرفه ومواقفه من الأحداث الأخيرة.. قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعفي عقيدا من الخدمة

أخبار العالم

بسبب تصرفه ومواقفه من الأحداث الأخيرة.. قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعفي عقيدا من الخدمة
AFP
سلاح الجو الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uw8f

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قائد سلاح الجو اللواء تومار بار، أجرى اجتماعا مع العقيد (ج) تناول فيه استمرار الأخير بالخدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وحسب المتحدث باسم الجيش، جاء الاجتماع في أعقاب تصرف العقيد (احتياط) ج ومواقفه من الأحداث التي تمر بها إسرائيل.

وذكر المتحدث أنه ومع انتهاء الاجتماع، أبلغ قائد سلاح الجو، العقيد (احتياط) بعدم تمكنه الاستمرار في خدمة الاحتياط حتى إشعار آخر نتيجة سلوكه بشكل لا يتلاءم وتوجيهات قائد سلاح الجو، ولا تتوافق مع مركزه ورتبته كضابط.

وأشار إلى أن العقيد بإمكانه أن يستأنف قرار قائد سلاح الجو أمام رئيس هيئة الأركان العامة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مواصلة خدمته في الاحتياط.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى