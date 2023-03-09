بسبب تصرفه ومواقفه من الأحداث الأخيرة.. قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعفي عقيدا من الخدمة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قائد سلاح الجو اللواء تومار بار، أجرى اجتماعا مع العقيد (ج) تناول فيه استمرار الأخير بالخدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وحسب المتحدث باسم الجيش، جاء الاجتماع في أعقاب تصرف العقيد (احتياط) ج ومواقفه من الأحداث التي تمر بها إسرائيل.

وذكر المتحدث أنه ومع انتهاء الاجتماع، أبلغ قائد سلاح الجو، العقيد (احتياط) بعدم تمكنه الاستمرار في خدمة الاحتياط حتى إشعار آخر نتيجة سلوكه بشكل لا يتلاءم وتوجيهات قائد سلاح الجو، ولا تتوافق مع مركزه ورتبته كضابط.

وأشار إلى أن العقيد بإمكانه أن يستأنف قرار قائد سلاح الجو أمام رئيس هيئة الأركان العامة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مواصلة خدمته في الاحتياط.

المصدر: RT