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الولايات المتحدة وحلفاؤها يجمدون أصولا لمواطنين روس بأكثر من 58 مليار دولار

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الولايات المتحدة وحلفاؤها يجمدون أصولا لمواطنين روس بأكثر من 58 مليار دولار
Legion-Media
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بلغ قيمة أصول الروس التي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 58 مليار دولار في إطار العقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: "خلال عام، ومنذ أن أنشأ وزراء المالية والعدل والداخلية والتجارة، بالإضافة إلى المفوضين الأوروبيين فريق عمل REPO، قام أعضاؤها بحظر أو تجميد أصول مواطنين روس خاضعين للعقوبات تزيد قيمتها عن 58 مليار دولار".

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق إلى أن نتائج 2022 الاقتصادية كانت مفاجئة لأولئك الذين يحاولون خلق مشاكل لروسيا، مشددا على أن النظام المالي والصناعة وجميع الصناعات الخدمية في تواصل دون إخفاقات.

المصدر: RT

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