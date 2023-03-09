مشاورات روسية أممية حول صفقة الحبوب في جنيف

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن مشاورات بين روسيا والأمم المتحدة بجنيف في 13 مارس لبحث تصدير الحبوب الأوكرانية، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

في وقت سابق، قال نائب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المحادثات بين الأمم المتحدة وروسيا ستعقد في جنيف الأسبوع المقبل على مستوى رفيع وسيتم خلالها مناقشة مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "من المقرر في 13 مارس عقد جولة جديدة من المباحثات في جنيف، سيشارك فيها وفد روسي يمثل مختلف الإدارات، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة (نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث والأمين العام للأونكتاد ريبيكا جرينسبان)، وسيناقش الجانبان صفقة الحبوب" ،.

تتضمن صفقة الحبوب، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ. ويتولى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول مسؤول عن تنسيق حركة السفن.

انتهى العقد في 18 نوفمبر 2022، لكنه تضمن تمديدا تلقائيا لمدة 120 يوما حتى 18 مارس، في حالة عدم وجود اعتراضات من أي طرف.

تعتبر صفقة الحبوب جزء من حزمة اتفاقيات، تتضمن إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة ، وأشارت موسكو إلى أن هذا لم يتم الوفاء به. في حين أن الأمم المتحدة أعطب تأكيدات برفع القيود.

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المصدر: ريا نوفوستي.