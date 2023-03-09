"الناتو" يرحّب بسحب البرلمان الجورجي قانون "العملاء الأجانب"

رحّب مندوب "الناتو" لشؤون القوقاز وآسيا الوسطى، خافيير كولومينا، بسحب البرلمان الجورجي مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي أثار احتجاجات واسعة نظمتها المعارضة.

وكتب كولومينا في حسابه على "تويتر": "يرحّب الناتو بالسحب غير المشروط لمشروع القانون الذي أثار الكثير من القلق والاحتجاجات".

وأضاف أن الناتو "يدعو كافة القوى السياسية المهتمة في هذا البلد للعودة إلى أجندة الإصلاحات والتكامل الأوروبي الأطلسي".

إقرأ المزيد

واعتمدت الأغلبية في البرلمان الجورجي الثلاثاء الماضي في القراءة الأولى، النسخة الأولى من مشروع القانون وانطلقت على أثر ذلك احتجاجات نظمتها المعارضة.

وتم تسجيل نسختين من مشروع القانون في البرلمان الجورجي في فبراير الماضي، جورجية وأمريكية.

ووفقا للنسخة الجورجية، يعتبر الكيان الذي يحصل على أكثر من 20% من تمويله من الخارج "عميلا للنفوذ الأجنبي".

وينسحب القانون كذلك على وسائل الإعلام، ولا تنطبق على الأفراد.

أما النسخة الأمريكية فتنطبق على الكيانات والأفراد، وتشمل مسؤولية الجنائية.

واعتبر المتظاهرون الخيارين "نموذجا أوليا لقانون العملاء الأجانب المعمول به في روسيا".

ونتيجة لاحتجاجات المعارضة قرّرت السلطات سحب القانون بنسختيه الجورجية والأمريكية.

المصدر: نوفوستي