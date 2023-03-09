نتنياهو وأوستن يبحثان سبل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سبل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وقضايا أخرى تحظى باهتمام تل أبيب وواشنطن.

والتقى أوستن مع نتنياهو في مطار بن غوريون بعد ظهر، اليوم الخميس، وسط محاولات من جانب الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل لعرقلة مغادرتهما منطقة المطار.

وقال نتنياهو: "يسعدني أن أرحب بعودة الوزير أوستن إلى إسرائيل، لدينا أجندة مشتركة: منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإحباط العدوان الإيراني، والحفاظ على الأمن والازدهار في المنطقة، وتوسيع دائرة السلام، هذه أجندة مهمة، وأنا أتطلع إلى المحادثة معك".

وذكر أوستن: "سمعتم منا نقول مرارا وتكرارا إننا ملتزمون تماما بأمن إسرائيل".

وأضاف أنه يتطلع إلى "مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني" وهذه هي الزيارة الثانية لأوستن إلى إسرائيل كوزير دفاع، لكنها الأولى منذ أن أصبح نتنياهو رئيسا للوزراء.

واضطر نتنياهو وزوجته سارة إلى مغادرة القدس بطائرة مروحية، حيث أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى المطار، بعد لقائه مع لويد أوستن، سيتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روما، حيث سيلتقي بنظيره الإيطالي جيورجيا ميلوني.

ومنذ أسابيع، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة اعتراضا على مشروع الإصلاحات القضائية الذي أعلن عنه وزير العدل، ياريف ليفين، والتي يراها معارضون أنها تقوض الطابع الديمقراطي للبلاد.

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المصدر: وكالات