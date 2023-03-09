مقاتلون شيشان يطورون في أرض المعركة طائرة مسيرة انتحارية (فيديو)

أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن مقاتلي كتيبة "أحمد" الجناح الغربي طوروا طائرة مسيرة انتحارية خاصة بهم، يمكنها تنفيذ هجمات موضعية ضد أفراد وآليات العدو.

وكتب قديروف على تيليغرام: "المقاتلون الشيشان من كتيبة أحمد ــ الجناح الغربي، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، يبحثون باستمرار عن أكثر الطرق فعالية لتنفيذ المهمات الموكلة إليهم.

وأضاف: "تطوير ما يملكون من إمكانيات ووسائل قتالية يحتل مكانة خاصة في سياق أداء الواجب".

وتابع: "آخر الابتكارات التي توصل اليها حرفيونا هو تطوير طائرة مسيرة انتحارية خاصة بهم، تمكنهم من شن هجمات محددة تستهدف أفراد وآليات العدو، وهذا ما تؤكده مقاطع الفيديو المرفقة".

وأشار قديروف إلى أن الجهاز سهل الاستخدام، و"يعمل بشكل جيد". وعبر عن سعادته لأن المقاتلين يحسنون توظيف مهاراتهم باستمرار، وقد تمكنوا من القيام بهذا العمل في ظروف أبعد ما تكون عن المثالية.

المصدر: تاس