إيرلندا تنظيم استفتاء لإلغاء قانون "مكان المرأة في المنزل"

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار أنه سيتم إجراء استفتاء حول ما إذا كان يجب أن يكون مكان المرأة في المنزل.

وعقد فارادكار مؤتمرا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قال فيه: "يسعدني أن أعلن أن الحكومة تخطط لإجراء استفتاء لتعديل دستورنا لتكريس المساواة بين الجنسين ولإلغاء الإشارة التي عفا عليها الزمن إلى مكان المرأة في المنزل"، مشيرا إلى أنه "يمكننا أن نكون الجيل الذي سيغير ذلك".

وأضاف: "لفترة طويلة، تحملت النساء والفتيات نصيبا غير متناسب من مسؤوليات الرعاية، وتم التمييز ضدهن في المنزل وفي مكان العمل، أو تم اعتبارهن أو عشن في خوف من العنف المنزلي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي"، مؤكدا أنه سيتم إجراء استفتاء في نوفمبر لإلغاء "القانون البالي".

يذكر أن دستور إيرلندا ينص حاليا على أن حياة المرأة وواجباتها تكمن في المنزل.

ووفقا للمادة 41.2 من الدستور فإنه على "الدولة تعترف بأن المرأة من خلال حياتها داخل المنزل، تمنح الدولة دعما لا يمكن بدونه تحقيق الصالح العام وأن الأمهات لا يجبرن بالضرورة الاقتصادية على العمل لإهمال واجباتهم في المنزل".

المصدر: "الإندبندنت" + "رويترز"