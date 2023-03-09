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فيصل بن فرحان: أحداث أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار العالميين

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فيصل بن فرحان: أحداث أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار العالميين
Sputnik
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صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأن الوضع في أوكرانيا يؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار العالميين.

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لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى
لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى

جاء تصريح بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقد بعد محادثاتهما اليوم في موسكو.

وأكد الوزير السعودي دعم بلاده للمساعي الدولية لحل الأزمة الأوكرانية سلميا واستعداد الرياض للوساطة.

من جانبه، أعرب لافروف عن امتنان روسيا "لأصدقائنا السعوديين على موقفهم المتوازن واهتمامهم الصادق بالمساعدة في التقدم على طريق التسوية السياسية"، وكذلك الجهود التي بذلتها المملكة في عملية تبادل الأسرى.

وأكد لافروف أن روسيا ترحب بكافة الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى حوار حقيقي بشأن الأزمة الأوكرانية، لكم حتى اللحظة "لا نجد أي رغبة من الجانب الأوكرانية في ذلك".

وقال إن الغرب لا زال يكرر أنه يريد "هزيمة روسيا استراتيجيا في أرض المعركة"، ويمنع زيلينسكي التفاوض بحكم القانون الأوكراني.

المصدر: RT

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لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى